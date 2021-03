Un nuovo balzo in avanti dei contagi con 90 nuovi casi, con 30 guarigioni, fanno salire a 1.334 i polesani attualmente positivi. Un valore che riporta alla situazione di fine gennaio, che è stato, insieme a dicembre, il mese più duro per il Polesine sul fronte del Coronavirus. E conta poco il dato delle positività settimanali ogni 100mila abitanti, in aumento, ma sempre al di sotto quota 250 in entrambi i distretti, visto che da lunedì le scuole saranno tutte chiuse per effetto dell'ingresso del Veneto in zona rossa, che riporta al marzo di un anno fa. In questo momento le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono 1.481. Dall'inizio dell'epidemia i contagiati totali in provincia sono stati 11.527, oltre il 5% dell'intera popolazione, 9.751 sono stati i guariti. I morti sono arrivati a 442 per effetto di altri tre decessi che si sono registrati giovedì, uno solo dei quali di una persona che si trovava ricoverata in Terapia intensiva al San Luca. Da gennaio a oggi i decessi in Polesine sono stati 206, 24 dei quali a marzo. Nonostante la morte di un paziente, aumentano i ricoverati, arrivati a 78, riportando a valori che non si registravano da gennaio. Del totale dei pazienti, 71 si trovano in area non critica, 64 in Area medica e semintensiva respiratoria a Trecenta e 7 in Malattie infettive a Rovigo, 7 nella Terapia intensiva del San Luca.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA