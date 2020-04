L'ACCORDO

MONSELICE Una rigida applicazione del protocollo anti Covid-19, ma soprattutto una sostanziosa riduzione dell'orario di lavoro senza alcuna decurtazione in busta paga. È la piacevole sorpresa che si ritroveranno gli oltre 900 addetti della Tmb Termomeccanica Betto (570 lavoratori nello stabilimento di Ceregnano, 350 nella sede di Monselice) alla ripresa dell'attività, prevista con ogni probabilità per il 4 maggio.

INTESA RIVOLUZIONARIA

Proprietà e organizzazioni sindacali di Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno siglato un'intesa a dir poco rivoluzionaria in applicazione dei protocolli previsti dall'emergenza sanitaria. Termomeccanica Betto, infatti, ha scelto di ridurre l'orario di lavoro dalle otto ore canoniche a sei ore e mezza giornaliere, proprio per evitare ogni possibilità di contagio. Nei due stabilimenti in cui si applica il ciclo continuo su tre turni si eviteranno contatti tra gli operai smontanti e i colleghi subentranti. Trascorrerà infatti mezz'ora tra l'orario di chiusura del turno e l'inizio di quello successivo, in maniera da cancellare i rischi di promiscuità all'interno degli spogliatoi.

MISURE DI SICUREZZA

«L'azienda si è dichiarata disponibile a prolungare queste misure fino a quando saranno necessarie - spiega Mauro Brancalion, delegato Rsu della Fim-Cisl - e l'intesa che abbiamo siglato è il frutto del rapporto di grande collaborazione tra azienda e sindacati. Sul piano produttivo ed economico Tmb ci rimetterà, ma ha dimostrato di tenere alla salute dei suoi dipendenti».

CHIUSA DA DUE MESI

La Termomeccanica Betto ha chiuso i battenti con il decreto governativo dei primi di marzo non facendo parte di nessuna delle cosiddette filiere indispensabili. Ora si prepara a riavviare la produzione con regole ferree, predisposte dal comitato aziendale che ha studiato nel dettaglio l'accordo nazionale anti-Covid del 14 marzo, introducendo aspetti migliorativi.

LA PROCEDURA

All'ingresso in stabilimento per l'inizio del suo turno di lavoro ciascun operaio dovrà passare sotto una cabina dove gli sarà spruzzata una sostanza igienizzante sugli indumenti. Entrerà in stabilimento superando un termoscanner fisso, del tutto identico a quelli che si trovano negli aeroporti, per la misurazione della temperatura corporea. Non sarà però costretto ad alcuna fermata: si eviteranno in questo modo code, ingorghi o assembramenti agli ingressi. Il dipendente sarà poi sarà dotato di un kit completo di mascherina, guanti e igienizzante che potrà utilizzare nelle sei ore e mezza di lavoro. Ingressi e uscite saranno separati e lo spray igienizzante sugli indumenti funzionerà anche al termine del turno di lavoro.

«Ci sarà del personale preposto in grado di intervenire - spiega Brancalion - se all'operaio verrà riscontrata una temperatura superiore ai trentasette gradi e mezzo. Non potrà evidentemente recarsi al lavoro. Sarà rispedito a casa con l'invito a rivolgersi al proprio medico di base».

PROTOCOLLO DI SICUREZZA

Il rigido protocollo di sicurezza verrà applicato pure ai numerosi autotrasportatori che compiono quotidianamente le operazioni di carico e scarico nei due stabilimenti di Ceregnano e Monselice: avranno ingressi differenziati rispetto agli operai e non dovranno scendere dalle cabine dei loro mezzi pesanti. Sarà il personale dell'azienda a occuparsi del carico e scarico dei materiali. Nel caso in cui avessero bisogno di ricorrere ai servizi igienici, gli autotrasportatori potranno utilizzare dei bagni riservati esclusivamente a loro.

