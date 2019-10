CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NOTTE VIOLENTAROVIGO Una lite in centro a Rovigo è terminata con l'aggressione a un ragazzino che è finito al pronto soccorso. È successo tra venerdì e sabato: intorno all'una di notte, la Polizia è stata chiamata per prestare soccorso a un ragazzino italo-tunisino, ferito e dolorante, dopo essere stato attaccato da cinque giovani apparentemente ubriachi. In un primo momento si temeva che si trattasse di un'aggressione a sfondo razzista sferrata da adulti italiani, poi la situazione è stata chiarita, escludendo questa ipotesi.LE...