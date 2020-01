Notte tra impegno e sentimenti

NOTTE AL LICEO

ROVIGO È stata un successo la quinta edizione della Notte nazionale del liceo classico, organizzata e promossa dal liceo classico Celio Roccati di Rovigo e proposta alla città venerdì scorso dalle 18 alle 24, per la prima volta nella sala Bisaglia del CenSer. Si tratta ormai di un appuntamento irrinunciabile che non smette di piacere, interessare e divertire al tempo stesso: è arrivato alla sua sesta edizione in Italia da quando è stata inventato e promosso grazie a un'idea del professor Rocco Schembra, docente di Latino e Greco al Liceo Classico Gulli e Pennisi di Acireale, in provincia di Catania.

L'OMBRA DELLE NUVOLE

Anche per il 2020 l'evento, sostenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione, è stato introdotto per tutti i 436 licei nazionali che hanno aderito dal brano inedito L'ombra delle nuvole del cantautore fiorentino Francesco Rainero. In apertura di manifestazione il numeroso pubblico in sala ha ascoltato i saluti della dirigente Anna Maria Pastorelli, del sindaco Edoardo Gaffeo e della rappresentante dell'Ufficio scolastico di Rovigo Valeria Vettorato, orgogliosi dell'evento e concordi nel sottolineare il valore degli studi classici non come bagaglio di nozioni, ma piuttosto come base di pensiero critico, di consapevolezza dell'oggi, di cittadinanza attiva, di logica e riflessione. Dopo i ringraziamenti, le tensioni, le prove, l'emozione, finalmente le luci si sono spente e il palco è rimasto libero solo per i ragazzi, che hanno completamente gestito la riuscitissima serata. Un plauso particolare ai due presentatori Edoardo Carricato e Giacomo Zaccardi che hanno presentato, spiegato, fatto qualche battuta sui momenti di emozione e sulle piccole pause durante l'avvicendarsi delle proposte. Hanno dunque creato un clima positivo, creativo, spontaneo, che non poteva che conquistare i presenti fino a tarda sera.

Quest'anno il filo rosso che ha unito idealmente diversi interventi è stato l'amore: cercato, voluto, tradito. Così, quasi per incanto, i famosi personaggi dell'antichità e della letteratura sono ritornati in scena e hanno condotto i presenti in un viaggio nel più antico e forte sentimento che accomuna uomini e donne, nella strada dei sentimenti per conoscere meglio se stessi e che ha avuto nella tematica del labirinto il suo completamento conoscitivo. Il labirinto è stato visto come specchio delle difficoltà della vita, dei momenti tristi e difficili ma da dove, con l'aiuto di Arianna, si può uscire, come ha fatto Teseo, usando il filo della consapevolezza, della cultura, dello spirito critico.

LE LOGICHE DEL POTERE

Non poteva mancare un approfondimento sul potere, sull'impegno del cittadino per la città, sulle modalità di questo servizio che porta anche a forti contrapposizioni di visioni e soluzioni di problemi per il bene comune. Una riflessione che gli studenti hanno approfondito per capire l'importanza di diventare ed essere cittadini consapevoli. Un filo di nostalgia, richiamata durante la serata nel recitato Addio ai Monti di Manzoni, è apparso negli occhi e negli sguardi degli studenti di quinta consapevoli che sarebbe stato l'ultimo volta di questa straordinaria esperienza culturale.

Sofia Teresa Bisi

