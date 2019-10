Notte bianca dell'economia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

STASERA AL LICEO ROCCATIROVIGO Notte di lezioni economiche al liceo. In occasione della giornata nazionale dell'educazione alla cittadinanza economica e finanziaria, la scuola superiore Roccati, in via Carducci 8, aprirà le porte oggi, dalle 18 alle 22, per LESson tonight, un momento di formazione ricco di attività ludiche, formative e interattive. Alla sua seconda edizione, la notte bianca è organizzata dagli studenti dell'istituto scolastico, coordinati dai docenti, aderendo alla proposta delle Rete Nazionale dei Licei economico-sociali...