SPETTACOLI

ROVIGO Notorious cinemas di Borsea ieri sera ha riacceso le luci delle insegne e gli schermi per partecipare al flash mob, organizzato dall'Anec (Associazione nazionale esercenti cinema) con hashtag #riaccendilcinema, che si è svolto in contemporanea con la 65. edizione dei premi David di Donatello, trasmesso in prima serata, sempre ieri, su Rai 1. L'iniziativa è stata pensata per lanciare un messaggio simbolico agli spettatori, agli operatori e alle istituzioni, e per sottolineare l'importante funzione sociale che le sale svolgono quotidianamente sul territorio come luoghi di incontro, partecipazione e scambio culturale.

LA MANIFESTAZIONE

«Siamo molto felici di avere riacceso le luci delle nostre sale cinematografiche, questo è un primo passo simbolico per il cammino verso il ritorno alla piena normalità - ha spiegato Andrea Stratta, amministratore delegato di Notorious cinemas - le nostre sale cinematografiche ci sono e presto, appena sarà possibile riaprire, torneremo a offrire ai nostri clienti un'esperienza di intrattenimento unica e in completa sicurezza dal punto di vista della protezione individuale. In quel momento, siamo certi, ritroveremo l'entusiasmo e la passione che ci hanno sempre dimostrato i nostri spettatori».

Notorious, da pochi mesi presente in città grazie alla riapertura dell'ex Cinergia andato distrutto dal rogo del 2017, con l'occasione ha annunciato l'apertura di un cinema all'aperto «per poter offrire al pubblico l'esperienza cinematografica nei prossimi mesi estivi e rimanere in contatto con il proprio pubblico».

IL PROGETTO

Molte città si stanno organizzando con i drive-in per permettere agli spettatori di godersi lo spettacolo seduti nella propria auto, senza il pericolo di venire a contatto con altre persone, potenziali fonti di contagi. Il drive-in da giugno, per la gioia dei nostalgici degli anni 50, potrebbe diventare una realtà anche nel capoluogo polesano. Al vaglio di Notorious che in questi giorni sta lavorando a stretto contatto con l'assessore alla Cultura Roberto Tovo per trovare lo spazio più adatto per proiettare i film all'aria aperta, ci sono, per il momento, due parcheggi; quello antistante l'attuale cinema di Borsea e il parcheggio del Censer, in viale Porta Adige. Quest'ultimo spazio si presterebbe meglio ad accogliere un certo numero di auto e soprattutto a circoscrivere l'area per permettere l'accesso elettronico, dopo il pagamento online del biglietto, alle auto. Gli spettacoli saranno trasmessi solo alla sera, visto anche le temperature non certi favorevoli, con l'obbligo di mantenere i motori spenti per rispettare l'ambiente. Per l'audio non saranno necessari apparecchi bluetooth forniti allo spettatore che avrebbero bisogno di una continua sanificazione, ma sarà trasmesso dall'autoradio attraverso moderni sistemi di trasmissione. Un metodo già collaudato in queste ultime settimane negli Usa dove, oltre al cinema, nei parcheggi dei centri commerciali si sono svolte anche le messe, sempre sincronizzando la propria radio sulla frequenza della funzione religiosa. Sarà questo il futuro del cinema in tempo di pandemia.

LA STORIA

Il primo drive-in nacque nel 1933, nel New Jersey, dalla volontà di Richard Hollingshead, un ragazzo americano che voleva portare al cinema la madre in sovrappeso. Il primo drive in in Italia venne inaugurato nel 1957 a Roma e all'epoca era uno dei più grandi d'Europa. Ora il drive-in torna come soluzione per dare un po' di ossigeno ad un mercato in grave difficoltà in seguito alle misure anti Covid-19. All'epoca, per chi investiva nei drive-in, il cui biglietto era davvero economico, otteneva buoni margini di guadagno grazie alla vendita di bevande, caramelle e pop-corn. anche si questo fronte, Notorious si starebbe organizzando anche per questo. In attesa di giugno, come non ricordare la famosa scena di Grease (1978) dove John Travolta al drive-in con Oliva Newton John si scusa per un improvviso starnuto: «Sarà allergia». Una battuta che ai tempi del Coronavirus, potrebbe essere un'ottima soluzione per fuggire dall'imbarazzo di uno starnuto sfuggito al controllo nel bel mezzo di un film proiettato all'aperto.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA