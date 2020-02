L'allarme coronavirus obbliga a spegnere le luci anche delle sale del cinema di Borsea Notorious. Nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Regione avvisa il sito del multisala - comunichiamo che Notorious Cinemas Rovigo rimarrà chiuso fino a nuove indicazioni. «Abbiamo chiuso già domenica pomeriggio spiega l'Ufficio stampa della società che da dicembre gestisce il cinema di Rovigo -, l'ultimo spettacolo è stato quello del primo pomeriggio. Il giorno prima avevamo registrato ovviamente un calo di presenze, inevitabile vista la situazione». In serata è poi arrivato l'ordine della Regione di chiudere le attività che comportano assembramenti di persone, compresi appunto i cinema. «Abbiamo ricevuto comunicazione dello stop delle prime visioni in uscita il 27 febbraio - spiega la portavoce - I film che dovevano uscire sono infatti stati posticipati a data da definire, dal momento che in Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia sono in vigore queste limitazioni». La paura aveva già iniziato a farsi sentire sabato e il botteghino di Borsea aveva registrato un calo degli incassi. Poi l'ordinanza ha imposto lo stop temporaneo. Da ieri, dunque, Rovigo, che da appena un paio di mesi aveva vissuto con grande entusiasmo la riapertura del multisala di Borsea chiuso per ben due anni a causa di un incendio, si ritrova ancora senza cinema. Sono diversi i film che avrebbero dovuto arrivare in sala nei prossimi giorni, come Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti su Antonio Ligabue e il film di Carlo Verdone Si vive una sola volta', spostati a data da definire.

