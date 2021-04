Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MULTISALAROVIGO Buona la prima del cinema Notorious, riaperto ieri dopo il lungo lockdown della seconda ondata di Covid. Sono stati 65 gli spettatori che a partire dal pomeriggio sono corsi a Borsea per assistere agli spettacoli nelle sale rimesse a nuovo dopo l'incendio del 2017. Fila, per tutto il giorno, anche al botteghino in vista degli spettacoli in programma per il weekend. Sono 120, per il momento, le prenotazioni raccolte da...