Notorious, 5mila spettatori a Natale

EFFETTO CINEMA

ROVIGO Inizia con il botto il primo Natale di Notorious, la nuova multisala di Borsea, completamente rimessa a nuovo dopo l'incendio del 2017. Tra Natale e Santo Stefano, i rodigini non hanno infatti rinunciato a recarsi al cinema , un'occasione anche per scoprire le nuove sale dotate di comfort e alta tecnologia. Sono stati infatti cinquemila i biglietti staccati al botteghino, fisico e online, del multisala del parco commerciale La Fattoria.

LA CLASSIFICA

I Tra i film più visti, in linea con tutta Italia, Il primo Natale, Frozen Due e Pinocchio. La nuova multisala, presa in gestione dal colosso milanese delle produzioni cinematografiche, è stata inaugurata l'11 dicembre, dopo un lungo lavoro di restyling realizzato in collaborazione con Sagittario srl proprietaria dell'edificio. Circa 3 milioni di euro l'investimento messo a punto per riportare a nuovo le 8 sale, in grado di ospitare 1.260 spettatori. Per il momento, sono state aperte al pubblico le prime 6, in attesa del completamento dei lavori previsto per fine febbraio.

DUE ANNI DI STOP

Nonostante la chiusura si sia protratta per due lunghi anni, a Natale i rodigini hanno scelto di tornare a frequentare il cinema della città, anche prenotando la propria poltrona online attraverso il sito di Notorious. «Siamo molto contenti dell'andamento della nostra multisala di Rovigo spiega Andrea Stratta, amministratore delegato di Notorious - Tra Natale e Santo Stefano abbiamo fatto circa 5 mila presenze e siamo sicuri che il primo dell'anno, con l'uscita di Tolo Tolo di Checco Zalone, faremo un vero e proprio record di presenze».

CAPODANNO AL CINEMA

Grande attesa anche per il 31: la notte di Capodanno infatti il cinema resterà aperto. E cinque minuti dopo la mezzanotte sarà proiettato proprio il nuovo film di Checco Zalone. Il format del cinema approdato, dopo Milano, anche a Rovigo, propone un nuovo modello di intrattenimento basato sui più elevati standard tecnici audio e video, comfort di altissimo livello, accoglienza qualificata, spazi accurati, cura e pulizia degli ambienti, informatizzazione e automazione della biglietteria.

Per la riqualificazione dell'intera struttura si è data molta importanza all'eco-sostenibilità scegliendo sempre i materiali a più basso impatto ambientale. La stessa attenzione è stata messa nell'individuare i migliori partner per il settore del bar-ristorazione volta a soddisfare le richieste dei clienti più esigenti.

Tutte le sale sono dotate di poltrone di ultima generazione con ampia seduta, tavolino spazioso e porta bibite, con rivestimento in ecopelle. Massima attenzione anche all'ecosostenibilità: i contenitori che contengono cibo e bevande venduti al bar del cinema sono infatti in materiale compostabile. A breve, ad aprire i battenti sarà anche il Ristoburger, che si trova sempre al primo piano, e l'ex sala giochi, dedicata a bambini e famiglie.

Roberta Merlin

