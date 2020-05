NOSOCOMIO

TRECENTA «Non esistono tempi certi per il ritorno del San Luca alla normalità, i sindaci altopolesani chiedano a Regione e Ulss 5 un piano definito». A chiederlo a gran voce è Insieme per Trecenta, gruppo di minoranza nel consiglio comunale trecentano, e il circolo del Pd locale di cui è espressione, preoccupati del fatto che si possano prolungare i tempi di ritorno a un'operatività normale per l'ospedale San Luca che attualmente è dedicato ai pazienti colpiti da Covid-19.

Ricordando i disagi lamentati dagli utenti in queste settimane per quanto riguarda l'accesso agli ambulatori dei medici di base, al punto prelievi e ad altri servizi interni all'ospedale, l'opposizione consiliare di Trecenta mette in fila diverse dichiarazioni che si sono succedute negli ultimi tempi in merito. «Il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella ha parlato dell'attivazione della fisioterapia per aiutare nella riabilitazione i pazienti Covid ricoverati, che attualmente sono 40 - dice il gruppo - Il sindaco di Trecenta Antonio Laruccia nella seduta del consiglio comunale del 22 aprile ha riferito dell'avvio di alcuni interventi per realizzare ingressi separati per gli ambulatori dei medici di base, per il servizio prelievi e per le donazioni di sangue. Inoltre il sindaco ha avanzato anche il timore che la Regione individui l'ospedale di Trecenta in modo definitivo come Covid hospital».

RISPOSTE SUL FUTURO

Altre intenzioni vengono invece espresse dalla Regione, in primis dal governatore Luca Zaia che rileva l'opposizione, ha prospettato un piano di apertura degli ospedali da oggi. «L'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin ha precisato che con il nuovo piano gli ospedali Covid-19 come il San Luca resteranno tali, ma un po' alla volta torneranno alle normali attività il prima possibile- rilevano Insieme per Trecenta e il Pd trecentano - pertanto non esiste un futuro certo per il ritorno alla normale attività per l'ospedale di Trecenta. Di fronte a questa forte incertezza dovrebbero mobilitarsi i sindaci dell'Alto Polesine capitanati da Laruccia, che fino a oggi hanno sostanzialmente subìto le decisioni della Regione e dell'Ulss 5, chiedendo un incontro in tempi stretti con Zaia, Lanzarin e Compostella per concordare e definire un piano con tempi certi per l'ospedale».

Ilaria Bellucco

