«Non vedo più i miei figli, mi uccido»

LA MINACCIAROVIGO Per circa due ore è stato in piedi, al di là della ringhiera del camminamento pedonale del ponte di Boara, minacciando di buttarsi di sotto, nelle acque minacciose dell'Adige, deciso a farla finita. Problemi familiari, legati a una separazione a all'impossibilità di vedere i figli, uniti a un momento di grave depressione, lo avrebbero spinto a tentare il gesto estremo. Per circa due ore il ponte è stato chiuso al traffico.ALLARME DEI PASSANTIL'uomo ha scavalcato attorno alle 16.30 e, immediatamente, chi si è trovato a...