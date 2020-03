IL CASO

ROVIGO Un'attenzione verso un amico che può avergli salvato la vita. È successo a Boara e i protagonisti sono due amici che quasi quotidianamente si incontrano al bar. Uno dei due, però, non si è fatto vedere. La sua assenza ha insospettito l'altro, che l'ha chiamato al telefono. Senza ottenere risposte. Ha così continuato a chiamare, senza alcun esito. Preoccupato, ha pensato di affacciarsi a casa dell'altro. Le tapparelle erano chiuse. Ha suonato più volte, ma anche in questo caso senza ottenere risposta. A un certo punto ha notato che una delle tapparelle si muoveva leggermente. Lo ha preso come un segnale ed è intervenuto. Edha fatto bene perché l'altro aveva un problema neurologico che gli impediva di alzarsi ed era steso a terra da ore.

IL RACCONTO

A raccontare il fatto, schernendosi, è lo stesso protagonista, Emilio Mazzetto, presidente del comitato civico di Boara Polesine: «Il mio amico ha degli orari precisi, ormai ci conosciamo bene. L'ho chiamato una ventina di volte e mai mi ha risposto. Allora sono andato a casa sua e ho visto che aveva le tapparelle sempre abbassate e mi sono insospettito. Allora ho suonato a lungo, ma non si è affacciato. Mentre mi spostavo, ho notato un movimento. Ho visto muoversi una tapparella che è andata un po' in su e un po' in giù per due tre volte. Ho suonato ancora, guardando lì, e si è alzata ancora. Allora ho pensato che potesse essere caduto o avere un qualche problema fisico e ho chiamato un altro amico, che è falegname, per vedere di aprire la porta. Poi ho chiamato il 112. È arrivata una pattuglia della polizia e il mio amico ha così aperto la porta, senza forzarla, lo fa di lavoro di cambiare le serrature. Una volta dentro, abbiamo visto che lui era per terra e la polizia ci ha allontanato mentre sono entrati i paramedici del Suem, che gli hanno prestato soccorso. Gli hanno fatto una serie di analisi, gli hanno controllato il cuore, ma da quello che mi hanno riferito aveva nulla, era proprio un problema nel riuscire a stare in piedi e così l'hanno portato in ospedale ed è ancora ricoverato. Mentre lo caricavano in ambulanza mi ha chiamato, mi ha salutato e ringraziato. Gli ho chiesto da quanto era per terra e mi ha risposto che era dalla notte prima. Con il divieto di visite per il coronavirus non ci siamo più visti, ma ci sentiamo spesso. Nella prima telefonata mi ha di nuovo ringraziato molto. Sono contento di essergli stato utile». Forse anche qualcosa in più. Probabilmente può anche avergli salvato la vita.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA