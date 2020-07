NON SOLO LIBRI

ROVIGO Slittato in avanti di tre mesi, si prepara a tornare in città Rovigoracconta, il festival dei libri e della musica ideato dall'Associazione Liquirizia e organizzato da Giraffe Comunicazione. La kermesse, che giunge alla settima edizione, è stata presentata ieri pomeriggio in Piazza Vittorio Emanuele, proprio nel cuore della città per cui si propone di essere volano di rinascita.

NUOVA PROSPETTIVA

Da venerdì 28 a domenica 30 agosto, all'insegna dello slogan Cambia prospettiva, riferito alla rivoluzione creata dalla pandemia, il centro rodigino accoglierà eventi per tutti i gusti e le età, con giornalisti, musicisti, scrittori, sportivi come Giovanni Allevi, Mariangela Pira, Andrea Pennacchi, Matteo Bussola, Filippo Magnini, don Mattia Ferrari. Ci sarà la presentazione di Ada, un nuovo progetto culturale per Rovigo; due spettacoli celebreranno il 75 anni di Pippi Calzelunghe e i cento anni dalla nascita di Gianni Rodari.

IL PROGRAMMA

Venerdì 28 agosto, primo ospite all'apertura del Festival, alle 18.30 in piazza V. Emanuele, Giovanni Allevi suonerà e presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo Revoluzione. Innovazione, libertà e il coraggio di cambiare, con cui affronta un tema universale: l'ansia e la paura di cambiare. Alle 20.30 nei giardini di piazza Matteotti, si parlerà dell'attrice rodigina Dria Paola, La ragazzina che fece parlare il cinema con Massimo Veronese e Silvia Nonnato. Seguirà la proiezione di La canzone dell'amore, di cui fu protagonista. Alle 22 in piazza Vittorio Emanuele II ci sarà il concerto dei Tre Allegri ragazzi morti, Davide Toffolo, Luca Masseroni ed Enrico Molteni. Sabato 29 agosto in piazzetta Annonaria, dalle 16 Massimo Veronese e Luca Malin parleranno di Maria Antonietta Avanzo e Luigi Masetti. Seguiranno 100 sguardi sul Veneto, con Cristiano Corazzari e Pamela Ferlin e Sebastiano Zanolli, che discuterà su Come trovare un piano B e immaginare gli scenari più imprevedibili e multiformi. Ai giardini di piazza Matteotti, dalle 16, Fabio Cremonesi parlerà de Il mondo di Kent Haruf, di cui è traduttore; seguiranno Vengo a prenderti con Paola Barbato, Enrico Galiano con l'anteprima di Ragazzi, imparate a sbagliare! Alle 20.30 Reading-intervista con Walter Lazzarin, lo scrittore per strada. In corso del Popolo alle 18.30 incontro con Andrea Sesta e Ma è Lercio?. In Piazza Vittorio Emanuele, dalle 17 si avvicenderanno Matteo Bussola con L'invenzione di noi due; Mariangela Pira, presentata con L'Economia dopo il lockdown e, alle 21, riduzione teatrale del romanzo Pippi Calzelunghe. Sabato e domenica dalle 15.30 in via Cavour partiranno le interviste di Scrittori a domicilio; in Piazza Vittorio Emanuele ci saranno le dirette di Delta Radio. Negli stessi giorni, dalle 16 alle 20 in piazza Merlin, Marcello Ubertone offrirà un micro-concerto pensato per una o due persone. Dalle 17 alle 21, in piazza Vittorio, Alì Supermercati offrirà ai bambini il libro Il mio pianeta alberi. Domenica 30 agosto Ai Giardini Due Torri, dalle 16.30 si potranno ascoltare Alessandra Viola con Flower power e don Mattia Ferrari con Pescatori di uomini. In piazzetta Annonaria dalle 16 ci saranno gli incontri con Romina Casagrande (I bambini di Svevia), Massimiano Bucchi (Io & Tech. Piccoli esercizi di tecnologia) e Maria Giovanna Luini (La via della cura). Alle 18.30 in Corso del Popolo, Georgette Polizzi racconta I lividi non hanno colore. In piazza Vittorio Emanuele dalle 17 appuntamento con Filippo Magnini e il suo La resistenza dell'acqua; con lo spettacolo C'era due volte il Barone Lamberto e la presentazione del progetto Ada. Chiusura alle 20 con un reading di Andrea Pennacchi e Giuseppe Civati.

Sofia Teresa Bisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA