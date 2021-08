Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(F. Cam.) Non si arresta la diffusione del virus in Polesine, con altre 32 nuove positività emerse ieri, anche se ben 31 di queste sono state riscontrate in persone che erano già in isolamento domiciliare preventivo, ennesima conferma dell'importanza del lavoro di tracciamento svolto dal Sisp. Sono ancora una volta superiori di numero le guarigioni accertate, 35, così che il numero dei polesani attualmente positivi si riduce ulteriormente...