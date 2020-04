DIOCESI

ROVIGO «Una liturgia nuda, spogliata dei segni di festa che la caratterizzano». Sono le parole del vescovo Pierantonio Pavanello in occasione della messa presieduta ieri nella cappella del Seminario diocesano, celebrata a porte chiuse, all'inizio della Settimana santa. Per la prima volta in gran parte del mondo i riti e le celebrazioni dovranno svolgersi a porte chiuse, con i soli sacerdoti e qualche ministro. «Spesso in passato ci siamo lamentati perché la liturgia ci sembrava staccata dalla vita, lontana dalle preoccupazioni e dalle aspettative che segnano le nostre giornate - ha detto il vescovo ieri - ora ci troviamo a vivere in una situazione che quasi ci costringe a mettere la nostra fede dentro la vita, cercando di dare un senso a questi giorni e settimane strani, che ci angosciano con il loro carico di sofferenza e di morte. Viviamo anche la domenica delle Palme con una liturgia povera, oserei dire nuda perché spogliata dei segni di festa che la caratterizzano».

L'ULIVO

Più di qualcuno «si sarà chiesto perché non viene benedetto e distribuito l'ulivo - ha spiegato il vescovo - in altra sede sono state date le motivazioni sia liturgiche sia legate alla tutela della salute pubblica che hanno motivato questa decisione. Vorrei qui richiamare che tutti possiamo recuperare questo segno mettendo nelle nostre case un ramoscello d'ulivo o di altra pianta verde, leggere il vangelo dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme e pregare insieme con i nostri familiari: questa preghiera varrà almeno quanto la benedizione del sacerdote».

Il vescovo ha poi richiamato i fedeli a non dimenticare il significato dei ramoscelli di ulivo. «L'ulivo benedetto non è un talismano o un amuleto che ci ottiene la protezione divina, è un segno che ci invita ad accogliere Gesù e a seguirlo nel suo cammino di passione e morte per giungere con lui alla risurrezione. Accogliamo l'invito di un padre della Chiesa, sant'Andrea di Creta, che così esortava i suoi fedeli: Corriamo anche noi insieme a colui che si affretta verso la passione, e imitiamo coloro che gli andarono incontro. Non però per stendere davanti a lui lungo il suo cammino rami d'olivo o di palme, tappeti o altre cose del genere, ma come per stendere in umile prostrazione e in profonda adorazione dinanzi ai suoi piedi le nostre persone».

Roberta Merlin

