Erano due amici al bar. In tre con il titolare. E sono stati multati perché contravvenivano alle misure del decreto Natale per le zone arancioni. A pizzicare i tre all'interno del locale, in un Comune medio polesano, sono stati i carabinieri nell'ambito degli appositi controlli. Per tutti la sanzione è pari 280 euro se pagata entro cinque giorni, 400 euro dal sesto giorno in poi. Altre quattro sanzioni i carabinieri le hanno elevate anche ad altre quattro persone che sono state trovate al di fuori del proprio Comune di residenza senza giustificato motivo. A livello nazionale, sono state controllate complessivamente 282.940 persone, 3.732 delle quali sono state sanzionate, mentre 31 denunciate per aver violato la quarantena. Sono state invece 46.036 le verifiche su attività ed esercizi commerciali che hanno portato a provvedimenti sanzionatori nei confronti di 169 titolari di attività e a 141 provvedimenti di chiusura. Da oggi fino a domenica anche il Polesine, come tutta Italia, entra di fatto in lockdown, diventando zona rossa, ovvero sono vietati tutti gli spostamenti, anche all'interno del territorio del proprio Comune, a parte quelli, da giustificare e auto certificare, per motivi di lavoro, salute o prime necessità e tranne per quelli giustificati dalla cosiddetta deroga sulle visite.

