CONTRIBUTI A RISCHIO

PORTO TOLLE «I fondi per la ricostruzione delle cavane? A me non risulta ci siano problemi, ma prima di rispondere è doveroso un passaggio con i dirigenti in Regione. Ne parlerò con loro perché devo capire la situazione: c'è un'indagine e non è semplice. I soldi per la sistemazione delle cavane però ci sono, le vicende giudiziarie andranno invece al vaglio di chi deve decidere». A parlare è l'assessore regionale alla Pesca Giuseppe Pan, specificando che non mancano i fondi destinati a chi ha perso il proprio ricovero per l'attività ittica a seguito della mareggiata dello scorso autunno, ma che sull'invio di quei fondi (circa 3 milioni) dovrà discuterne nei prossimi giorni con i suoi uffici a Venezia.

CAVANE DISTRUTTE

La questione è complessa, perché a seguito della mareggiata che 10 mesi fa ha spazzato via anni e anni di sacrifici dei miticoltori dovrebbero arrivare specifici fondi statali per la ricostruzione ancora in sospeso, anche se Luigino Marchesini, presidente del Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine, è fiducioso: «Da quel che ci risulta dovrebbero arrivare entro fine anno: sono in transito attraverso la Regione e penso che chiuderanno la cosa entro il 31 dicembre. Dove andranno? Direttamente alle cooperative, le schede vengono fatte dal Comune e poi gli aiuti andranno ai soci delle cooperative».

All'interno del consiglio di amministrazione del Consorzio c'è Raffaele Crepaldi, ex An e membro della segreteria dell'ex assessore regionale Isi Coppola, al tempo stesso assessore del Comune di Porto Tolle, indagato dalla Procura di Rovigo per truffa ai danni dello Stato e favoreggiamento personale a seguito delle indagini sulla Oibì Srl, dove è stato socio insieme all'altro indagato Alessandro Duò. Marchesini rimarca che questo non ha alcuna ripercussione sui fondi per la ricostruzione: «Ad oggi non ci sono problemi legali, se ci saranno, lo sapremo in futuro. Non è che ci siano tutte queste preoccupazioni».

L'EX SINDACO

Nella stessa società, la Oibì Srl, risulta essere stato socio anche Silvano Finotti, ex sindaco di Porto Tolle e attualmente presidente del collegio sindacale proprio del Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine. L'ex primo cittadino preferisce non commentare l'indagine su Crepaldi e Duò, nella quale lui non è coinvolto in alcun modo: «Non ho nulla da dire sull'indagine in corso: sono stato per un breve periodo consigliere della Oibì, di cui ero commercialista».

LA POLITICA

Sulla questione è intervenuto anche il deputato di Forza Italia, nonché coordinatore provinciale polesano, Piergiorgio Cortelazzo, commentando l'ambito politico di questa vicenda: «Ho fiducia nella magistratura, non conosco la società e non ne sapevo l'esistenza - dice - Sono garantista, le persone sono innocenti fino all'ultimo grado di giudizio. Duò? Non era di Forza Italia. Non ho alcun elemento per dire che fosse in Lega, io parlo solo per il mio partito». Duò, noto imprenditore rosolinese, durante l'Amministrazione comunale rodigina di Massimo Bergamin, è stato fino a un paio di mesi fa presidente di Asm Spa, l'azienda a partecipazione totale di Palazzo Nodari che gestisce farmacie, parcheggi e verde pubblico.

Alberto Lucchin

