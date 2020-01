«Non c'è una carenza di assistenza Preoccupa il quadro dei pediatri»

L'ORDINE

ROVIGO «Occorre sottolineare che in provincia di Rovigo non c'è carenza di assistenza - precisa il presidente dell'Ordine provinciale dei medici, Francesco Noce - è vero che la situazione sarà ancora più preoccupante nei prossimi anni, e preoccupa di più, in prospettiva, quella relativa ai pediatri di libera scelta, perché è mancata la programmazione a livello ministeriale. Ma anche se la situazione non è tranquilla, perché ci sono diverse classi di medici che matureranno i requisiti per il pensionamento, comunque non c'è carenza assistenziale. Fortunatamente sono aumentate le borse di studio per i medici ammessi al corso di formazione specifica in Medicina generale, e se in Polesine si determinano zone carenti, c'è l'Ulss che assegna incarichi a tempo determinato. In questo contesto tutti i polesani hanno il proprio medico di famiglia».

IL SISTEMA

I medici specializzati in Medicina generale che esercitano la professione nell'ambito dell'assistenza primaria (medici di famiglia) sono convenzionati con le aziende sanitarie secondo un contratto collettivo all'interno del Sistema sanitario nazionale. A questa funzione può aggiungersi quella di consulente dei colleghi medici ospedalieri, in quanto i medici di famiglia hanno il ruolo di medico curante del paziente, quando questo sia sottoposto a un ricovero in ospedale. Alla medicina di famiglia esercitata in convenzione con l'Ulss, si riconoscono anche obiettivi come la prevenzione e la medicina di iniziativa, la gestione delle cronicità e la cura delle patologie acute che non richiedono ricovero ospedaliero.

I medici di Medicina generale, dunque, insieme ai pediatri di famiglia, costituiscono il primo contatto con il sistema sanitario, quindi è chiara anche l'importanza che hanno come riferimento per le scelte sui servizi sanitari, così come per l'educazione a stili di vita salutari e per adottare comportamenti appropriati nelle situazioni di malattia e riabilitazione.

PERCORSO TORTUOSO

Con riferimento al fabbisogno di medici di medicina generale e alla numerosità dei futuri pensionamenti, la Regione ha messo a concorso nel 2019 ben 118 posti ai fini dell'accesso al corso di formazione specifica in Medicina generale per il triennio 2019-2022, rispetto al quale sono pervenute 823 domande di ammissione alla prova di concorso. Anche questa è una dimostrazione dell'imbuto formativo che blocca i medici, dopo la laurea e l'abilitazione, nel percorso verso la specializzazione, che spesso restano ad aspettare non essendo disponibile un numero sufficiente di borse di specializzazione. Nell'attesa possono svolgere sostituzioni occasionali di medici di medicina generale non oltre i 30 giorni, attività di guardia medica, docenze e attività di medico per l'assistenza. L'inizio del corso regionale di formazione in medicina generale 2019-2022 è previsto entro marzo: il corso durerà tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, che esclude altre attività. Le uniche attività compatibili con la frequenza sono le sostituzioni e le guardie mediche e turistiche: manca così, ai futuri medici di medicina generale, la possibilità di cominciare a guadagnare qualcosa, avendo un rimborso mensile medio di 966 euro, inferiore alla media di 1.600 euro che di partenza ricevono gli altri medici specializzandi, mentre a tutti è richiesto durante la specializzazione lo stesso impegno a tempo pieno.

Alla fine dello scorso dicembre si sono diplomati 68 nuovi medici di medicina generale alla Scuola di formazione specifica organizzata e gestita dalla Regione. E ora sono pronti a entrare nel sistema della sanità territoriale del Veneto.

