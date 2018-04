«Nominata dal sindaco, ma a disposizione del partito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLITICAROVIGO Alessandra Sguotti è decisa a mantenere il proprio incarico di assessore alla Cultura a Palazzo Nodari, rimanendo in ogni caso a disposizione del suo partito, Forza Italia.DISPONIBILE AL DIALOGO«Io vado avanti con il mio lavoro perché sono stata nominata dal sindaco Massimo Bergamin come assessore alla Cultura e ho il sostegno della maggioranza dichiara l'assessore Non temo il confronto con nessuno, sono a disposizione di tutti. Faccio l'assessore, faccio parte di una squadra ma sono anche a disposizione del mio partito. Se...