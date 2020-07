POLITICA

ROVIGO È stata presentata l'associazione Noi con Trump: Make America great again, costituitasi il 14 luglio.

Tutto è nato tramite uno scambio di messaggi e idee su alcuni gruppi di Facebook e nel giro di un mese e mezzo sono stati raggiunti i primi cinquemila sostenitori, con obiettivo di arrivare entro autunno a quota 30mila e con l'inverno a 100mila. Presenti il relatore Riccardo Marini (ex responsabile dell'ufficio Giubileo di An), Claudio Lauretti, Francesco Pirrelli e Tiziana Violi.

Tra i soci figura anche il rodigino Diego Verza, molto conosciuto in città sia per la storica attività di meccanico, ereditata dal padre Ugo, sia per avere ridato vita al team di auto storiche Rovigo Corse.

Noi con Trump ha tra gli obiettivi quello di riaffermare il principio di Stato inteso come nazione; sovranità culturale dei mass media, monetaria e politica, alimentare ed energetica; attuare un giubileo fiscale e un'analisi del debito pubblico; creazione di una banca pubblica commerciale; aumento della spesa pubblica per scuola, sanità, lavori pubblici; rivalutazione del Patto Atlantico, revisione dei trattati Ue.

