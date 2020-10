CATEGORIA

ROVIGO Un plebiscito per rinnovare ancora il mandato di presidente dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri di Rovigo, per il quadriennio fino al 2024, a Francesco Noce, ormai un'istituzione nell'istituzione, visto che è ininterrottamente al timone dei medici rodigini dal 1991 dopo essere stato, in precedenza, già dal 1982, segretario dell'Ordine di Rovigo, senza contare gli anni alla guida anche della Federazione regionale degli ordini dei medici del Veneto.

CONSENSO VASTO

Una rielezione plebiscitaria, da far sfigurare perfino il presidente della Regione, con oltre il 95%. «Credo - sottolinea il neo presidente - che dipenda dall'efficienza dell'Ordine di Rovigo, nel quale i colleghi hanno sempre trovato risposte. C'è una bella squadra e anche un buon raccordo con le istituzioni. E in periodo di pandemia, l'Ordine è sempre stato molto presente e un punti di riferimento anche per le amministrazioni. Se siamo stati la provincia del Centro-Nord Italia ad aver contenuto meglio il diffondersi dell'epidemia, c'è un merito anche dei medici e del loro Ordine».

Vicepresidente è Emilio Ramazzina, segretario Massimo De Fiore.

LA PROPOSTA

Noce, tuttavia, non guarda al passato, ma sempre in avanti e lancia l'ipotesi di un vaccino day per estendere il più possibile la campagna vaccinale antinfluenzale che sta per prendere il via. «In questo momento la più ampia adesione alla vaccinazione è importantissima. Il vaccino antinfluenzale, che può risultare dirimente anche per le diagnosi differenziali, è gratuito per i bambini dai sei mesi a sei anni e per chi ha più di 60 anni, oltre che per le categorie a rischio. Abbiamo già chiesto ai sindaci se possono mettere a disposizioni dei locali per favorire la più ampia partecipazione, evitando assembramenti, e l'idea è anche quella di organizzare un vaccino day a novembre, una giornata di vaccinazioni a tappeto. Abbiamo già raccolto la disponibilità di tanti medici, anche per eseguirli il sabato e la domenica».

PANDEMIA

Sul fronte Covid, oltre al lavoro di mediazione, raccordo, formazione e informazione, l'Ordine ha anche svolto un'attività di reclutamento per quanto riguarda le Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale per la gestione domiciliare dei pazienti Covid che non necessitano di ricovero, correndo in soccorso dell'Ulss nel reperire i medici necessari per la loro attivazione. «Molti giovani dottori hanno subito dato la proprio disponibilità. Al momento ne sono state attivate due, ma ne verrà attivata a breve una terza. Estendendo il loro utilizzo non solo nell'aiuto nella gestione a domicilio dei pazienti Covid positivi, ma anche nei Punti sanità per i tamponi e in prospettiva, anche nelle scuole, secondo quanto è stato annunciato, dei test direttamente negli istituti per i casi sospetti. I tamponi rapidi si stanno sempre più perfezionando, meno invasivi e ormai attendibili, ma buoni risultati li stanno dando anche le sperimentazioni sul tampone salivare. La situazione è in continuo divenire. Per questo, mentre noi continuiamo a lavorare con impegno e senza sosta, chiediamo a tutti di rispettare le regole ormai ben note per prevenire i contagi e di fare sempre molta attenzione».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA