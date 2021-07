Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE CATEGORIEROVIGO In Polesine i medici che al momento risultano non vaccinati sono 84. Del numero fanno parte anche quanti non esercitano più, quanti sono affetti da patologie incompatibili con la vaccinazione, ma anche quanti al momento hanno scelto di non vaccinarsi. Il presidente dell'Ordine dei medici di Rovigo Francesco Noce non ha dubbi al proposito. «La situazione è chiara. Il dato di fatto è che c'è una norma e va rispettata. In...