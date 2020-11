SANITÀ

ROVIGO Anche in Veneto l'accordo è stato raggiunto: i medici di medicina generale, ma a breve anche i pediatri di libera scelta, eseguiranno i tamponi rapidi antigenici. Sabato il presidente Luca Zaia ha firmato l'ordinanza che rende obbligatoria l'adesione al protocollo approvato venerdì, al termine di un lungo confronto in videoconferenza, al quale ha partecipato anche il presidente dell'Ordine dei medici, il rodigino Francesco Noce. Che, spiega, si è astenuto nella votazione finale, con l'approvazione arrivata a maggioranza: «Sono rimasti dei punti non chiariti - sottolinea - e se è vero che c'è stato l'impegno dell'assessore a rivedere in corsa gli aspetti che presentano criticità, qualche perplessità permane. La prima preoccupazione è di evitare che gli ambulatori dei medici di famiglia diventino ambulatori Covid, perché ci sono tutti gli altri pazienti e non è che questo virus ha cancellato il resto delle patologie e del lavoro. Tuttavia, il momento è particolarmente difficile e ai medici di medicina generale è stato chiesto un ulteriore sforzo. Che nonostante le obiezioni sollevate per cercare di migliorare l'organizzazione e rendere tutto più sicuro, e non per spirito polemico, i medici e i pediatri sono pronti a fare. Va detto, fra l'altro, che in Polesine la collaborazione è sempre stata massima. Siamo sempre in contatto quotidianamente con l'Ulss per risolvere le varie criticità che insorgono ogni giorno».

IMPEGNO GIÀ MOSTRATO

Noce ricorda che già «a settembre i medici di famiglia polesani hanno eseguito i test sierologici su base volontaria per il personale scolastico con una copertura dell'80%, quando a livello nazionale non è stato raggiunto nemmeno il 50%. E anche quando l'Ulss Polesana ha distribuito i primi tamponi rapidi, già il 73% dei medici polesani aveva dato la propria adesione al progetto. Anche se ancora non erano stati risolti i problemi tecnici come quello della riorganizzazione degli ambulatori e anche quella dell'applicativo su cui inserire gli esiti dei test». Problemi che, «al momento non sono ancora stati superati».

Il capitolo dei risultati dei tamponi e del loro caricamento sul database provinciale, gestito dal Sisp, e poi a cascata su quello regionale, non è un aspetto da poco, perché la vera rivoluzione non è tanto nell'esecuzione del tampone, quanto nella trasformazione del medico di base in ufficiale di sanità pubblica. Come spiegato da Zaia, infatti, «potrà decidere la misura della quarantena, che varrà anche per l'Inps, e di fare il tracciamento delle persone che sono state a contatto con il suo assistito. Se queste sono già in carico ad altri medici, dovrà informare i colleghi. I test potranno essere fatti a domicilio degli assistiti, o in ambulatorio; se questo risulta poco praticabile, il medico potrà servirsi di spazi concessi dal Comune o dal distretto sanitario. Sarà la Regione a fornire i tamponi: per ora è stato calcolato un numero di 180-200mila la settimana. Chi si esime verrà sanzionato. Non è un atto muscolare: abbiamo dovuto fare una mediazione per arrivare all'accordo e qui non esiste l'obiettore di coscienza. I medici, di cui riconosciamo il sacrificio, sono remunerati».

L'ORGANIZZAZIONE

I medici di famiglia in Polesine sono 161, mentre 21 sono i pediatri di libera scelta. «Il protocollo è immediatamente esecutivo - spiega il presidente dell'Ordine di Rovigo - ma per organizzare le cose ci vorrà ancora qualche giorno. Sarà probabilmente più facile in alcune strutture come le medicine di gruppo, mentre molto più complesso per i medici in ambulatori singoli. L'Ulss, i Comuni o la Protezione civile dovranno trovare ambienti adatti, come è avvenuto per le vaccinazioni. Nell'incontro ho fatto anche una proposta sulla quale si è aperto un ragionamento: coinvolgere giovani medici che hanno dato disponibilità per eseguire i tamponi nei Punti sanità, sparsi sul territorio, in modo da individuare gli asintomatici e anche con valore di indagine epidemiologica».

F.Cam.

