L'APPELLOROVIGO «Non bisogna abbassare la guardia, le nuove varianti sono un rischio: se non vogliamo tornare a situazioni come quelle degli scorsi autunno e inverno, occorre essere tutti protetti». A sottolinearlo è il presidente dell'Ordine del medici Francesco Noce, anche ieri impegnato al centro vaccinale di Rovigo, tornato a indossare il camice per dare un contributo in prima persona nella sfida epocale della vaccinazione di...