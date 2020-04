«La nostra protezione è la protezione delle persone che curiamo, la nostra sicurezza è la sicurezza di tutti». Il presidente dell'Ordine dei Medici del Veneto Francesco Noce lancia un appello in merito alla carenza di dispositivi di protezione degli operatori sanitari in questi giorni in prima linea per curare il Coronavirus. «Per sostenerci a vicenda e arrivare a sconfiggere la pandemia dobbiamo anche chiedere che tutte le istituzioni sostengano il lavoro degli operatori sociosanitari. I medici chiedono di essere messi nelle condizioni di sicurezza personale attraverso un'adeguata e tempestiva fornitura di dispositivi di protezione individuale. Tutti i medici, dipendenti, convenzionati e liberi professionisti, stanno dando una concreta dimostrazione di cosa significhi essere comunità, ma per esprimere al meglio la loro professionalità hanno bisogno del sostegno di tutti». «Sono molti quelli in prima linea spiega il presidente dell'Ordine dei medici -, sia in ambito ospedaliero, sia negli ambulatori sul territorio, molti quelli che lavorano senza sosta da settimane in condizioni di particolare stress, molti quelli che hanno subito a loro volta il contagio da Coronavirus e ne hanno pagato le conseguenze». Da qui l'appello a non lesinare sulle dotazioni di sicurezza per il personale sanitario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA