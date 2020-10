LA POLEMICA

ROVIGO La consigliere comunale Valentina Noce, in quota Lega, punta il dito contro l'amministrazione Gaffeo e l'assessore alla Cultura Roberto Tovo per la gestione del teatro Sociale. «Chiediamo ai cittadini se sono più interessati a inutili polemiche o se invece vogliono sapere cosa si sta facendo per la vita del nostro teatro, quali programmi e quali progetti culturali sono in cantiere. Siamo a ottobre e mentre ovunque in Italia i teatri stanno ripartendo, a Rovigo nulla sappiamo di quando e come riaprirà il teatro. Vogliamo ancora ignorare che da mesi abbiamo il botteghino chiuso, con il personale dimenticato a casa, senza tutele? Il botteghino è un punto di riferimento importantissimo per i cittadini. Che tristezza passare davanti al teatro e vederlo inattivo».

Secondo la consigliere leghista, vicepresidente del Teatro Stabile del Veneto, in realtà non vanno dimenticati fondi inoltrati dalla Regione e dal Fondo unico per lo spettacolo. «Se si conosce poco della normativa di settore relativa al Fus e come si attivino i meccanismi di erogazione dei contributi regionali, infiammare la polemica serve a poco. Soprattutto se si attribuiscono colpe alla Regione per le poche risorse economiche a disposizione del Sociale, dimenticando forse che il Comune, oltre al Fus e ai contributi regionali, quest'anno mette a disposizione in bilancio, per la sola lirica, la somma di 363mila euro a fronte dei 370.521 stanziati l'anno precedente. Anno in cui si sono svolti peraltro i festeggiamenti per il bicentenario del teatro. La somma stanziata dal Comune è sostanzialmente rimasta invariata rispetto a un anno fa e ciò è dovuto allo sforzo importante compiuto in sede di consiglio comunale a luglio, in cui si è deciso di mantenere inalterato il livello di spesa anche a fronte dei mancati incassi del teatro a causa del Covid. Pertanto non è vero che ci sono meno risorse, perché non risulta ridotto il budget a disposizione del teatro, cui ripeto deve aggiungersi il contributo regionale e l'entrata Fus. Che per il Sociale, tengo a sottolineare, è la più alta erogazione rispetto a tutti gli altri teatri veneti, seconda solo agli Enti lirici Arena e La Fenice di Venezia».

