Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PORTO VIRONon solo il ricorso al Tar del Lazio, ma anche un'opera di sensibilizzazione a largo raggio sulla minaccia che, per il territorio del Delta, rappresenta la ripresa delle estrazioni di gas nel mare Adriatico. Dopo gli incontri con la cittadinanza e l'interessamento di personalità dello spettacolo come la soprano rodigina Katia Ricciarelli, ora il comitato No trivelle Rovigo ha deciso in informare delle sue attività anche la...