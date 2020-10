(M.Ten.) Il consiglio comunale di Papozze ha rigettato la mozione con cui il consigliere Piermarino Veronese ha chiesto la revoca di Enrico Naccari, membro di minoranza del Cda dell'Opera Pia F. Bottoni. Quest'ultimo, eletto nel giugno 2017, candidato alle recenti elezioni regionali per la lista Veneto, Ecologia e Solidarietà, resta dunque al proprio posto fino alla naturale scadenza del mandato che avverrà tra pochi mesi. A sostegno della propria richiesta Veronese ha richiamato il voto favorevole espresso da Naccari alla modifica dello statuto dell'Ipab Bottoni, contribuendo così al mancato rispetto delle norme statutarie. «Le modifiche sono tali che porterebbero alla privatizzazione dell'ente, in spregio alle volontà del benefattore». Preso atto che il consigliere non gode più della fiducia della minoranza che lo ha eletto, la richiesta è stata di procedere alla revoca del mandato per Naccari, di ripristinare il precedente statuto e nominare un nuovo membro di minoranza alla Bottoni, mettendo in evidenza che, in base a un ricorso al Prefetto, lo stesso scrivente avrebbe titolo per poter rivestire le due cariche. Una questione sollevata negli anni scorsi ritenendo, il Consiglio, Veronese ineleggibile alla Bottoni. Il sindaco Pierluigi Mosca e la maggioranza hanno invece respinto la mozione ritenendo che, in base alla giurisprudenza consolidata, non siano revocabili i consiglieri dell'Opera Pia, a meno di comportamenti contrari alle finalità dell'ente. Una revoca, inoltre, potrebbe essere soggetta a ricorso amministrativo.

