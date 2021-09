Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTAADRIA Due ore di sciopero per protestare contro la classe pollaio. Una trentina di studenti delle ex classi 3H e 3T del Polo Tecnico di via Aldo Moro, spalleggiati dai loro genitori, ieri hanno incrociato le braccia, rimanendo fuori dai cancelli al suono delle prima campanella. Nodo del contendere la decisione dei vertici scolastici di accorpare le due ex terze, di 14 e 16 alunni, e creare quarta di 30 studenti. A dar loro manforte...