Acconciatori allarmati dal possibile scivolamento del Veneto in zona rossa dal 6 marzo. Finora le misure di contenimento del virus dal novembre scorso hanno consentito ai saloni dei parrucchieri di lavorare riconoscendo l'efficacia dei protocolli di sicurezza a cui le imprese del settore si sono adeguate. I saloni di acconciatura e i barbieri, in questi mesi, non hanno in alcun modo rappresentato fonte di contagio. Per Cna è priva di motivazioni oggettive l'inaspettata esclusione dal novero dalle attività di servizio aperte in zona rossa. La categoria ha, inoltre, manifestato in più occasioni la necessità di consentire la prosecuzione dell'attività in zona rossa anche alle imprese di estetica che, contrariamente a quelle di acconciatura, non si sono viste riconoscere tale possibilità neanche nei precedenti decreti. Tali imprese, al pari degli acconciatori, garantiscono, infatti, la massima sicurezza sia per organizzazione che per modalità di svolgimento del lavoro. «Chiediamo che siano adottati dei correttivi alle misure annunciate dichiara Mariano Aglio portavoce di Cna Benessere -, garantendo piena operatività alle imprese di acconciatura e di estetica anche in zona rossa».

