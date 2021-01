ISTRUZIONE

ROVIGO Tornare a fare scuola in presenza anche negli istituti superiori dal primo febbraio è la richiesta fatta al governatore Luca Zaia dai genitori di centinaia di studenti veneti e anche in Polesine molti auspicano il ritorno in aula, pur con tutti i distinguo del caso, per tante ragioni che hanno a che fare con la didattica, ma anche con la vita degli studenti. Circola anche negli istituti scolastici della provincia la lettera aperta sottoscritta da 900 genitori e 11 istituti superiori della regione in cui, pur sottolineando la necessità di tutelare la salute collettiva, si chiede a Zaia di attuare un piano di graduale ripartenza della didattica in presenza dall'inizio del prossimo mese, anche in misura minimale nelle fasi iniziali, garantendo una rimodulazione degli orari e il potenziamento del trasporto pubblico locale.

PRIORITÀ

Il mondo scolastico del Polesine, come nel resto della regione, si interroga su come sia giusto procedere, partendo dal presupposto che il diritto all'istruzione non può certamente venire dopo la riapertura delle piste da sci in una scala delle priorità. «Se nelle scuole medie si è sempre fatta lezione in presenza, com'è accaduto, allora ha senso farlo anche alle superiori, dato che in entrambe le fasce d'età i ragazzi vivono in modo analogo fisicità e contatti fuori dall'ambiente scolastico», rileva Amos Golinelli, dirigente scolastico sia dell'Iis Levi di Badia, che dell'istituto comprensivo di Fiesso Umbertiano.

Il problema per gli studenti delle superiori è quello relativo ai mezzi con cui raggiungere la scuola. «Resta la questione dei trasporti, perché mentre gli alunni delle scuole medie sono quasi tutti residenti in paese, i ragazzi delle superiori utilizzano corriere e questo aspetto non dipende dalla scuola - sottolinea - condivido l'appello dei genitori e auspico una ripartenza per la didattica in presenza, certamente devo fidarmi di chi prende decisioni valutando anche questi aspetti».

Ascoltando diverse voci, emerge come tra i docenti degli istituti superiori polesani ci siano pensieri e sentimenti dalle differenti sfumature. Ci sono insegnanti che pur con i timori del caso, preferiscono stare con i ragazzi e stanno svolgendo volentieri le attività in presenza, garantite per i laboratori e per gli studenti disabili, auspicando di poter tornare presto stabilmente in aula, e altri che vivono con maggior paura l'idea di un ritorno in classe, anche perché in alcuni casi prima delle vacanze natalizie si sono dovuti sottoporre ripetutamente al tampone per positività al Covid-19 riscontrate tra gli studenti o i colleghi, con le preoccupazioni che ne conseguono.

LA SCUOLA È SICURA

Una giovane insegnante di un istituto superiore rodigino rileva che non si può negare che in un momento come questo, la didattica a distanza sia una delle poche soluzioni per cercare di contenere il contagio, anche se va sottolineato che i ragazzi non si contagiano a scuola, dove vengono rispettate le regole, ma nell'incontrarsi fuori. «I problemi più rilevanti della didattica a distanza sono due, a mio avviso. Uno riguarda non tanto le discipline mnemoniche, che a mio parere potrebbero tranquillamente stringere i denti, ma le attività laboratoriali, con cui i ragazzi apprendono abilità che non possono essere apprese a distanza. Il secondo aspetto riguarda il rischio di dispersione e abbandono scolastico, perché quel che non viene detto per il politically correct, è che molte famiglie hanno problemi a casa. Non si tratta solo di carenza di dispositivi o connessione, cui la scuola può sopperire, ma di controllo dei figli, perché magari il nucleo familiare è diviso o vive situazioni di grave disagio. Situazioni da cui i ragazzi dovrebbero uscire per trovare un po' di tranquillità».

