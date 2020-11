« È giusto paghi interamente la tassa sui rifiuti chi non ha subito conseguenze economiche a causa del Covid». Il sindaco Edoardo Gaffeo, ieri mattina, è intervenuto dopo le lamentele di qualche cittadino, proteste dell'opposizione e qualche uscita della maggioranza, sul fatto che il Comune non ha pensato a una riduzione complessiva della Tari il cui conguaglio, a famiglie e imprese, è arrivato proprio in questi giorni. «Ci sono attività e famiglie che non hanno subito una riduzione delle entrate - ha spiegato il sindaco -, altre, invece, che sono state fortemente penalizzate dalle chiusure per il Covid. Il Comune non può prevedere sconti a pioggia : è un servizio per cui palazzo Nodari versa ogni anno ben 9 milioni di euro a Ecoambiente. Dato che circa 1 milione di euro non ci ritornano a causa delle insolvenze della Tari, non possiamo permetterci di sacrificare altre voci del bilancio per fare sconti del 20% a chi durante la pandemia ha mantenuto le stesse entrate. Le famiglie che non riescono a pagare la Tari possono rivolgersi al Comune dimostrando le effettive difficoltà. Riguardo le attività colpite dal Covid, invece, avevamo emesso un bando di circa 460 mila euro per richiedere la riduzione relativamente al periodo di lockdown. Ci sono arrivate poche richieste, quei soldi dunque saranno rimessi nell'emergenza attraverso iniziative a favore del commercio».

R.Mer.

