ROVIGO Un piano industriale che segua la strada di crescita costante sin qui seguita dalle precedenti amministrazioni, puntando su un miglioramento dei servizi e dell'offerta in chiave ecologica. È sostanzialmente questo il progetto presentato in consiglio comunale dalla presidente di Asm Set Manuela Nissotti, accompagna dall'amministratore delegato (nominato dal socio Ascopiave-Hera) Filippo Boraso e dal direttore generale Massimo Nicoli.

Nissotti, incalzata dall'opposizione che ha chiesto quale fosse l'indirizzo politico che vorrà intraprendere l'azienda, posseduta al 51% da Asm, a sua volta di proprietà del cento per cento del Comune, ha spiegato che «non mi è stato conferito alcun mandato né mi è mai stato sollecitata o suggerita alcuna impostazione da dare alla mia attività. Al contrario, fin dal momento in cui questo incarico mi è stato proposto, ho voluto evidenziare quale fosse la mia visione dell'azienda e conseguentemente, quali sarebbero stati gli elementi fondanti della mia attività in seno al consiglio, ovvero proseguire nella strada segnata dai miei predecessori, consolidare la presenza e la visibilità di Asm Set sul territorio, creare le condizioni affinché l'attività svolta e i servizi offerti possano virare sensibilmente verso un contesto più green e sostenibile, mediante l'utilizzo di energie rinnovabili e l'implementazione dei servizi offerti alla clientela, che non possono non ricomprendere interventi volti all'efficientamento energetico degli edifici».

Asm Set è la cosiddetta gallina dalle uova d'oro per Asm e il Comune, visto che macina ingenti ricavi da anni e detiene una quota del 4 per cento in un'azienda come Ascopiave, leader nel settore dell'energia che si è recentemente fusa al suo alter ego emiliano Hera. L'utile è di 2,1 milioni e ha fornito ad Asm oltre quasi 1,1 milioni. Cifre che sistematicamente da anni reggono Asm stessa, visto che gli ormai pochi servizi che fornisce danno pochi utili e deve sostenere servizi onerosi per il Comune. Prova ne è il fatto che in dieci anni Set ha distribuito alla società, ovvero il Comune, utili per 10 milioni.

L'azienda di vendita di contratti luce e gas da anni vede in crescita i suoi clienti: nel 2002 erano 23mila, oggi sono più di 41 mila, «nonostante l'aggressività della concorrenza, non sempre leale, e un'informazione a dir poco fuorviante divulgata a tutti i livelli», ha puntualizzato Nissotti. Proprio questa e altre precisazioni della presidente hanno fatto storcere il naso ad alcuni consiglieri, facendole persino notare che la sua convocazione in aula consiliare non sia «un piacere reso», dal momento che la sua nomina è di Asm, ma attraverso il suo unico socio, ovvero il Comune.

