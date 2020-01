AREE DA SISTEMARE

ROVIGO «In via Dante? Meglio un parcheggio, non è il posto ideale per le sale del commiato». Il sindaco Edoardo Gaffeo, ieri mattina, è intervenuto sull'ipotesi di realizzazione in via Dante, nei terreni di Asm, di un'area dedicata all'ultimo saluto dei defunti.

BANDO RITIRATO

Poco tempo fa Gaffeo aveva annunciato l'arrivo, nei pressi della stazione, di circa una settantina di parcheggi che avrebbero dovuto essere realizzati proprio negli spazi messi a disposizione da Asm. Il bando per la vendita dell'area in questione, però, è stato ritirato, in seguito all'intervento del Comune che aveva rilevato alcune difformità urbanistiche nella vendita della sede di Onoranze funebri. Nel progetto iniziale, il privato doveva riqualificare l'area e realizzare 100 posti auto per un costo iniziale di 50mila euro, mentre la ristrutturazione della camera funeraria sarebbe costata circa un milione. L'immobile, che si trova all'interno dell'area di via Dante dove è collocata la sede di Asm spa e Asm set, era stato messo in vendita per 165.700 euro. I parcheggi utili alla stazione dovevano essere realizzati in convenzione con il Comune.

LUOGO NON CONVINCENTE

A non convincere l'amministrazione è il progetto delle sale del commiato. «Si tratta di un luogo lontano dal cimitero e dall'obitorio - ha spiegato il sindaco - senza contare le difficoltà legate alla viabilità. L'idea, pertanto, a mio parere, andrebbe rivista. L'area in questione si presta bene, invece, alla realizzazione del parcheggio di cui potranno usufruire i pendolari diretti nella vicina stazione dei treni».

L'ANNONARIA

Gaffeo, restando in tema di progettualità, si è spostato dunque in centro, affrontando la questione di un altro bando più volte andato deserto e in attesa di essere riformulato, ossia quello dell'ex birreria Macallan's di piazzetta Annonaria. «La piazza e i singoli box hanno bisogno di interventi di sistemazione - ha spiegato il sindaco - il nostro obiettivo è quello di coprire la piazza per renderla una sorta di mercato coperto, come era un tempo».

Un intervento a diversi zero e per il momento difficilmente realizzabile. «Non abbiamo risorse per pensare a una riqualificazione della piazzetta e dei box - continua - sono abituato a dire la verità e non mi sento di fare false promesse sul futuro immediato di piazza Annonaria. Provvederemo a effettuare piccoli interventi di manutenzione. Non appena ci saranno fondi o bandi disponibili, il nostro obiettivo sarà, senza dubbio, quello di riqualificare radicalmente la piazzetta che ha tutte le potenzialità per diventare il cuore del commercio cittadino».

A dare delle risposte, sul fronte dei parcheggi, ai commercianti della piazzetta, in primavera, il nuovo piano del traffico. L'assessore alla Viabilità Giuseppe Favaretto ha annunciato l'intenzione di ridurre il numero di permessi di parcheggio in piazza Merlin ai residenti, al fine di liberare qualche spazio e metterloa disposizione dei clienti dei negozi, attraverso una sosta a tempo, ideale per chi arriva in centro per fare la spesa nelle attività di piazza Annonaria.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA