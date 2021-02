RISTORAZIONE

ROVIGO Per colpa del Coronavirus non ci si sposa più. In provincia di Rovigo agriturismo e ristoranti lamentano cali sensibili nel giro d'affari. Il Lago dei cigni di Lusia fa rima con matrimoni e cerimonie: tante coppie polesane hanno scelto di trascorrervi, immerse nella campagna polesana, il giorno più bello da condividere con parenti e amici. Dopo 25 anni di carriera nel mondo della ristorazione, tutto questo rischia di finire nel peggiore dei modi. A lanciare l'allarme è la titolare Maria Grazia Turba. «Speriamo che il 2021 vada meglio: un altro anno così non lo reggiamo più, rischiamo di chiudere per sempre. Prima del Coronavirus ospitavamo quasi cinquanta matrimoni, ora il calo è stato totale e siamo veramente preoccupati. Mandiamo avanti il locale a gestione familiare e non abbiamo altri dipendenti. Se il ristorante chiude, i nostri figli saranno costretti a cercare un lavoro altrove».

APPELLI AL GOVERNO

Nella duplice veste di referente provinciale di Agriturist e titolare dell'azienda agrituristica Valgrande di Bagnolo, Alberto Faccioli si sofferma sul delicato momento. «Il forte calo dei matrimoni penalizza gli agriturismo, è una crisi totale. La speranza è che la pandemia allenti la presa e ci permetta di ospitare nuovamente le cerimonie: disponiamo di ampi spazi esterni e possiamo contenere 100-120 persone, ma tutto dipende da quello che deciderà il nuovo Governo. Il 2021 mi sembra a forte rischio, alcune coppie hanno rinviato le nozze a data da destinarsi, un'altra coppia si è sposata in Comune (solo con i testimoni) e ha rinunciato al pranzo nuziale, in attesa di tempi migliori».

Agriturist è pronta a dare battaglia. «Venerdì pomeriggio (ieri per chi legge, ndr), durante un incontro virtuale abbiamo presentato le nostre istanze, grazie all'intervento del presidente nazionale Augusto Congionti. Il lavoro è rallentato, qualche timido segnale di ripresa c'è stato con il ritorno in zona gialla, ma non può bastare. Dalla politica attendiamo risposte concrete».

David Dante Nicoli non nasconde le difficoltà che hanno colpito l'agriturismo Millefiori, che si trova a Rovigo nella frazione di Fenil del Turco. «Quello che si è chiuso da poco è stato un anno particolarmente critico, sia per le strutture che per le persone intenzionate a sposarsi. La maggior parte dei matrimoni pianificati per il 2020 sono slittati ad aprile o maggio del 2021. La situazione è molto complessa: per organizzare le nozze serve una pianificazione curata nei dettagli, ma ci troviamo in una situazione di estrema incertezza e di incapacità nel dare risposte. Dalla classe politica non abbiamo date certe sulla reale ripresa».

C'è un altro problema che non va trascurato. «Anche in pieno lockdown, le operazioni all'interno e all'esterno del Millefiori sono sempre proseguite e alcuni costi non possono essere ridotti, il parco necessita di continua manutenzione. Ci aspettavamo almeno una diminuzione delle tasse sulle immondizie, invece le spese vive sono rimaste invariate».

SCARSI AIUTI

Gli aiuti dallo Stato sono irrisori. «Abbiamo presentato alcune domande, ma finora sono arrivati solo 600 euro - lamenta Nicoli - ci sono strutture che vivono solo di wedding planner che hanno chiuso i battenti, noi siamo riusciti a proseguire tra mille difficoltà, grazie all'azienda agricola e al servizio di alloggio».

Il brusco calo di guadagni ha riguardato anche Tenuta Cartirago, aperta dal 2015 a Ceregnano. La titolare Sabrina Schiesari conferma che «il 2020 è stato disastroso. Tante coppie hanno preferito spostare la data per timore del virus, ma anche perché non vogliono sposarsi con la mascherina e pochi invitati al seguito. Chiediamo date certe alle istituzioni, dietro ai matrimoni c'è un'organizzazione che richiedi mesi di impegno. Vedremo se dopo la caduta del Governo cambierà qualcosa, è l'intero settore che ha avuto un forte contraccolpo. Il calo del fatturato per la nostra Tenuta è stato pesante, circa 85 per cento: gli eventi sono stati praticamente azzerati e sono arrivati pochi ristori per affrontare un momento del genere. Abbiamo sei dipendenti e alcuni stanno aspettando ancora la cassa integrazione di novembre».

Alessandro Garbo

