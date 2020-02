PROGRAMMI SALTATI

Oggi i bambini di mezzo Polesine non potranno frequentare le piazze per lanciare coriandoli e lanceranno coriandoli o stelle filanti. A Rovigo, Ariano, Porto Tolle, Badia, Lusia, Rosolina Mare, Villanova del Ghebbo, Bosaro, Ceregnano e Fiesso Umbertiano gli organizzatori delle manifestazioni dedicate alla principale festa in maschera dell'anno, d'intesa con le relative amministrazioni comunali, hanno scelto di rinviare l'appuntamento di qualche settimana in seguito all'emergenza Coronavirus che ha messo in allarme il Veneto. In alcuni casi, però, non sarà nemmeno recuperata la data e la sfilata dei carri è stata annullata. A Badia, il presidente della Pro Loco Giuseppe Romani ha spiegato che «al fine di dare alle autorità e ai volontari in azione una serena e tranquilla valutazione dell'evolversi della situazione, la Pro loco ha deciso di rimandare il Carnevale». Situazione analoga a Fiesso Umbertiano, dove il sindaco Luigia Modonesi ha giustificato il rinvio del Carnevale per lo stesso motivo degli altri comuni polesani.

NIENTE FESTA AL MARE

A Rosolina, invece, sempre a causa dell'allerta dovuta alla diffusione del temibile Coronavirus, in via precauzionale è stato annullato l'evento che, per la prima volta, si doveva tenere in piazza San Giorgio. Gli organizzatori e l'associazione Amare Rosolina hanno infatti prudentemente scelto di attenersi alle linee che Regione, Ulss 5 e un po' tutti i comuni hanno adottato per cercare di limitare le possibili occasioni di diffusione del virus. Quest'appuntamento invernale sarebbe stato il primo in assoluto.

Anche il capoluogo ha deciso di annullare la kermesse in maschera prevista per oggi. Dopo una lunga attesa, risolta sola a metà pomeriggio di ieri, l'amministrazione Gaffeo, d'intesa con l'associazione Centro Città e Confesercenti, ha deciso di rinviare il carnevale in piazza Vittorio Emanuele II a domenica 8 marzo. Una decisione presa a malincuore, visto che per la prima volta in anni sembrava che il carnevale potesse essere festeggiato nel giusto periodo dell'anno.

A.Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA