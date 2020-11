ULSS 5

ROVIGO Una flessione consistente nelle positività di giornata rispetto all'andamento degli ultimi tempi. Perché sono appena 59 i nuovi contagi accertati, 21 dei quali, fra l'altro, emersi con i tamponi rapidi antigenici, anche se su un totale di 1.108 tamponi, circa la metà della media giornaliera, 738 rapidi e 370 molecolari. Sono, però, ben 26 le persone, fra le 59 totali, che erano già in isolamento domiciliare, a conferma dell'efficacia del tracciamento.

ALTRE VITTIME

Tuttavia, nonostante il numero minore di positività emerse, non c'è altro che renda la situazione meno pesante. Perché sono altre due le vite che si sono interrotte sabato e che hanno visto il Covid agire, quanto meno, da concausa della morte. A spegnersi una 88enne altopolesana che era precedentemente ospite della casa di riposo La Residence di Ficarolo, interessata dal divampare di un focolaio. Visto il suo quadro clinico, già fragile per patologie pregresse, quando era stata trovata positiva era stata ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Rovigo. Si trovava invece nell'Area Covid di Trecenta l'82enne residente in provincia di Venezia che si era presentato con sintomatologia al Pronto soccorso ed era stato ricoverato, inizialmente sempre in Malattie infettive a Rovigo, per essere poi trasferito al San Luca. La sua è la quinta morte fra pazienti ricoverati in Polesine, ma residenti in altre province, mentre sono 68 i polesani che si sono spenti con Covid.

RICOVERI CONTINUI

Nonostante i due decessi, il numero complessivo dei ricoverati aumenta ancora, di due unità rispetto a sabato, da 105 a 107. Fra gli ingressi, quello che colpisce maggiormente è quello di un uomo di appena 40 anni, residente in Basso Polesine, che si è presentato al Pronto soccorso con sintomi così gravi da portare al suo immediato ricovero in Terapia intensiva a Trecenta, dove i letti occupati sono saliti nel frattempo a 14, due in più rispetto a sabato, perché anche per un paziente già ricoverato in Malattie infettive a Rovigo è insorta la necessità di intubare. Fra gli ingressi in ospedale, anche quelli di due delle persone che pur positive, erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva e hanno sviluppato sintomatologia rilevante, venendo ricoverati in Area medica e subintensiva al San Luca, dove risultano occupati 88 dei 100 posti totali.

Il quarto ricovero di giornata fa risuonare un ulteriore campanello di allarme. Si tratta, infatti, di una 86enne di Rovigo che si trovava ricoverata nel reparto di Ortopedia dell'ospedale rodigino, per problemi ben diversi dal Covid. Al suo ingresso, come da prassi, era stata sottoposta al tampone, risultato negativo, ma è poi risultata positiva al successivo tampone. Perché proprio per prevenire l'insorgere di focolai ospedalieri, tutti i degenti dei reparti cosiddetti puliti, ovvero dove ci sono pazienti non-Covid, vengono sottoposti a screening ogni quattro giorni. Una positività che ha fatto immediatamente scattare tutti i protocolli di sicurezza nel reparto dove era ricoverata, in modo da spezzare eventuali catene di contagio interno e soffocare sul nascere il possibile insorgere di un focolaio che l'esperienza recente, insegna essere particolarmente critici in questi luoghi fragili.

STRUTTURE DI ASSISTENZA

Come lo sono le case di riposo. Dove sono emersi altri contagi. È stata registrata la prima positività alla casa di riposo Sant'Anna di Villadose, in un operatore, il 39. sui 2.221 che lavorano in tutto Polesine. Le altre due positività, invece, sono di due ospiti delle due strutture dove già se ne sono registrate molteplici, ovvero la casa di riposo La Residence di Ficarolo, dove risultano contagiati 54 ospiti e 5 operatori, e la Casa Sacra Famiglia di Fratta Polesine, con 24 ospiti e 14 operatori complessivamente positivi. Sono 13 le strutture residenziali interessate da positività, ma solo due hanno contagi fra ospiti.

A mitigare le tinte ancora fosche del quadro generale, il fatto che siano state accertate altre 13 nuove guarigioni, con il totale arrivato a 808 sui 2.755 residenti in Polesine risultati contagiati da inizio epidemia. I residenti in provincia attualmente positivi sono 1.879, uno ogni 124, mentre quelli che si trovano in isolamento domiciliare sono 2.746, uno ogni 84. Per comprendere la velocità di crescita di questi numeri, appena un mese fa i contagi totali da inizio epidemia erano stati 740, le persone in quel momento positive erano appena 129 e i ricoverati erano 12, due soli in Terapia intensiva.

Sul fronte scuole, ad Adria sono sospese le attività in presenza del plesso Pascoli da oggi per tutti gli alunni e i docenti, finché non verrà programmata una seduta di tamponi e si avranno i risultati.

Francesco Campi

