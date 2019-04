«Nessuno è autorizzato a raccogliere offerte o vestiario per il neonato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Non sono state attivate iniziative per la raccolta di fondi o di indumenti per il piccolo Giorgio». È il sindaco di Rosolina Franco Vitale a chiarire che da Rosolina non è partita alcuna iniziativa del genere, invitando a diffidare da chi chiede denaro o altro genere di offerte. In questi giorni la solidarietà nei confronti del piccolo Giorgio, abbandonato mercoledì mattina nel piazzale del cimitero, di Rosolina si è fatta sentire da ogni angolo di Italia. Solamente ieri una signora toscana ha chiamato direttamente il sindaco per avere...