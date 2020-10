IL PIANO

ROVIGO Monitoraggio della situazione e soluzioni emergenziali pronte a essere attivate in caso di bisogno.

È questo il piano avviato dal Comune insieme alla Prefettura per affrontare quella che, ormai, si sta dimostrando dai numeri una seconda ondata dell'epidemia Covid.

A spiegare l'esito del Comitato di Ordine e sicurezza pubblica sono il sindaco Edoardo Gaffeo e l'assessore alla Sicurezza Patrizio Bernardinello. A una sola voce si sono appellati al «senso di responsabilità dei cittadini e dei ragazzi», per non dovere intervenire con le misure più restrittive.

OCCHIO ALLE SITUAZIONI

«Confermo quanto dichiarato nei giorni scorsi - ha spiegato il primo cittadino - a oggi non si intravedono delle situazioni particolari, non è all'ordine del giorno la necessità di procedere con un'ordinanza sindacale di piazze o vie, perché assembramenti non ce ne sono. E se esistono risultano limitati e controllabili con la normale attività delle forze dell'ordine già in essere. Anche i mercati settimanali, per chi dovesse averli attraversato stamattina (ieri, ndr) o martedì, continuano a non dare particolari problemi. Noi monitoriamo nel continuo la situazione, siamo pronti a intervenire qualora ci fossero peggioramenti, ma finora non ce ne sono e andiamo avanti con la nostra attività quotidiana».

Bernardinello ha aggiunto che durante la riunione del Comitato, «il direttore generale Antonio Compostella ha definito la situazione come degna di interesse, ma non di allarme. Ciò non vuole dire che Rovigo sia esente da problemi, ma si trova in una condizione controllabile che deve essere assolutamente mantenuta nel futuro. L'amministrazione farà la propria parte con verifiche e controlli. Ci aspettiamo da noi stessi e da tutti gli altri una responsabilità scrupolosa. Questa nicchia di casi che abbiamo in Polesine, con numeri inferiori rispetto al resto del Veneto, deve essere preservata nei mesi a venire perché, è innegabile, ci aspettiamo siano complicati».

POSSIBILI ALTOLÀ

Rimane sempre nell'aria, quindi, la possibilità di un inasprimento di controlli e norme per il mantenimento stabile del numero dei contagi nel capoluogo. Controlli, però, che non potranno essere affidati solo alla Polizia locale, visto che i turni terminano alle 20. «Una circolare del ministero degli Interni chiarisce che la responsabilità di chiusure di vie e piazze è del sindaco, ma il controllo è in capo alle forze dell'ordine - ha precisato Gaffeo - nel caso servisse chiudere, il tema andrà discusso dal Comitato insieme e di concerto con le autorità sanitarie. Da tutti abbiamo ricevuto la massima disponibilità a attuare un piano complessivo di controllo perché il decreto sia rispettato. A oggi non si è ritenuto dover imporre la chiusura di certe aree della nostra città».

SCUOLA SICURA

Nessun cambiamento anche a scuola, tranne il caso di peggioramenti. «Si è ritenuto di non procedere a modifiche, anche in questo caso situazione monitorata. Nei prossimi giorni, se si verificheranno problemi, siamo in grado di procedere con una serie di interventi per modificare orari di entrata e uscita. In Comitato è stato ribadito che ci sono alcuni contagi, 17 scuole coinvolte a livello provinciale, ma nessuna di queste situazioni è particolarmente critica».

Gaffeo ha tuttavia ribadito che la situazione è molto complicata. «Dobbiamo essere consapevoli che iniziative che mettono a rischio la salute pubblica vanno limitate per quanto possibile. È l'unico modo per evitare la chiusura come a primavera. Le attività che non sono collegate alla vita quotidiana vanno ridotte. È evidente che poteva essere fatto qualcosa di più in estate».

Bernardinello ha poi rivolto un appello ai giovani. «Emerge la necessità di sensibilizzare i ragazzi sull'uso delle mascherine e sull'evitare assembramenti, soprattutto entrando e uscendo dalle rispettive scuole. Un atteggiamento responsabile da parte di tutta la popolazione preserverà gli individui più fragili ed è la garanzia più sicura per mantenere fino alla fine dell'emergenza la tenuta del sistema sanitario».

Alberto Lucchin

