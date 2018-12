Nessuna multa nel primo giorno di nuove regole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MISURE ANTISMOGROVIGO Da ieri è in vigore la nuova ordinanza antinquinamento. Per il momento scattano esclusivamente le misure restrittive per i sistemi di riscaldamento, mentre per il traffico veicolare si attenderà il 7 gennaio. Attenzione però ai livelli di Pm10 e alla qualità dell'aria: sabato e domenica sono stati ampiamente superati i quantitativi di smog consentiti dalla legge. Dovesse verificarsi anche oggi e domani, scatterebbe immediatamente il codice arancione. In tal caso il blocco del traffico sarebbe immediato, includendo...