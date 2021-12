Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Controlli a campione, ieri mattina, ai terminal e alle fermate degli autobus del trasporto pubblico. La Polizia locale e il resto delle forze dell'ordine hanno collaborato con gli steward delle aziende BusItalia e Garbellini che gestiscono il servizio per le verifiche del certificato verde (semplice) dei passeggeri. Come primo giorno non sembrano essere state elevate multe, anche se il bilancio sul fronte dei controlli verrà reso noto nel...