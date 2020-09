È come se le lancette del tempo fossero andate improvvisamente all'indietro, riportando la città a cinque mesi fa, ad aprile, quando la scomparsa di Mauro Ferro, il focolaio Covid alla Finpesca e Pfr trasporti, avevano scatenato il panico. La notizia dei contagi alla casa di cura nessuno se l'aspettava, perché la diga eretta nei mesi in cui la pandemia sembrava non conoscere limiti, qui aveva retto e i protocolli adottati per l'accesso e la degenza erano stati rigorosi. Un po' come a Villa Tamerici, dove alla fine il virus non era praticamente entrato. Di fronte alle voci che si rincorrono, ai timori per l'esplosione di questo focolaio e al bisogno di rassicurazioni, il sindaco Maura Veronese si ritrova di nuovo in trincea. «Ricevo molte domande e richieste di informazioni - afferma - è chiaro che le notizie possano spaventare, ma invito a non lasciarsi turbare, mantenendo i corretti comportamenti precauzionali. Come già sono state affrontate situazioni analoghe nei mesi passati, supereremo anche questa situazione, con il vantaggio che oggi la sintomatologia è curabile e non trova impreparato il sistema sanitario». Con toni pacati, riportando la discussione sul binario dei fatti e del discorso medico-scientifico, Veronese mette i cittadini di fronte alla necessità di non farsi prendere dal panico, ma di perseverare nel rispetto delle misure di attenzione e di prevenzione da parte di tutti. E anche di fronte i dati ufficiali e ufficiosi che con il passare delle ore differiscono sempre più da quelli esposti da lei, ma il report fornito ai sindaci dall'Ulss 5 riguarda solo i positivi residenti nel comune, l'invito è a guardare dentro ai numeri e soprattutto, ad aver fiducia nel modo in cui il focolaio sta venendo delimitato.

