Nessun ordinanza antibotti Si conta sul buon senso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN SILVESTROROVIGO Nessuna ordinanza antibotti di Capodanno. Dopo l'episodio dell'anno passato, con la bocciatura della Prefettura per l'ordinanza sindacale, quest'anno l'amministrazione comunale si rivolge alla sensibilità e intelligenza dei suoi cittadini.«Auspichiamo in un utilizzo responsabile dei fuochi d'artificio - spiega l'assessore Luigi Paulon - per il rispetto delle altre persone e degli animali, che soffrono molto lo scoppio di petardi per salutare l'anno nuovo. Se proprio si vuole usare qualcosa, spero almeno che siano quelli...