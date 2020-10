Nessun giro di vite sulla movida da parte di palazzo Tassoni. Per aiutare in questo momento ristoranti, pizzerie e pubblici esercizi, dove nel fine settimana si registrano le più alte concentrazioni di clienti, il Comune di Adria è pronto a fornire a lle attività economiche la possibilità di ampliare i plateatici o di chiederne di nuovi. «Ne abbiamo già parlato - spiega il primo cittadino Omar Barbierato, commentando l'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte - e non prevediamo nessuna misura restrittiva o la chiusura di piazze o vie a partire dalle 21. Proprio per venire incontro ai pubblici esercizi prevediamo anzi la possibilità per loro di ampliare i plateatici, sempre ovviamente che l'operazione ampliamento sia possibile tecnicamente». Fondamentale per il sindaco, è che vengano rispettate tutte le regole. «Mi sembra - dice - di essere stato chiaro quando qualche giorno fa ho incontrato i proprietari di pub, ristoranti e pizzeria. Ho spiegato loro l'importanza di rispettare le regole in questo periodo di emergenza sanitaria. Se le regole saranno rispettate non dovrebbero sorgere problemi. In caso contrario faremo le opportune valutazioni. Non penso a misure forti». Due le possibili zone della città che potrebbero finire sotto stretta osservazione: l'intersezione tra corso Mazzini e il primo tratto di corso Vittorio Emanuele Sud, e piazza Groto. In corso sud e in piazza Bocchi si trovano infatti i locali più frequentati dai giovani. Barbierato tiene a sottolineare un aspetto, confidando nella professionalità dei titolari dei bar.«Sono sicuro che i gestori rispetteranno le indicazioni. Alcune zone sono anche video sorvegliate ed è difficile, se si dovessero creare assembramenti, che possano sfuggire agli occhi elettronici».

Guido Fraccon

