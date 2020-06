Un nuovo guarito che rende ancora più residuale la presenza del virus in Polesine, con i casi di positività accertati che ancora non siano stati dichiarati guariti che ormai si contano praticamente su una mano.

Tuttavia, il totale di 407 guarigioni era già stato raggiunto due volte, ma per due volte c'è stata l'amara sorpresa della ripositivizzazione di un paziente, ovvero la scoperta di una sua nuova positività dopo che invece almeno due tamponi consecutivi erano risultati negativi.

Un fenomeno sul quale ancora si sta cercando di dare una risposta medico-scientifica univoca. Questo, entrambe le volte, aveva fatto nuovamente indietreggiare il conteggio.

Uno dei due casi, fra l'altro, è stato particolarmente doloroso, visto che è coinciso con il trentacinquesimo decesso di un residente in Polesine positivo al Covid, sia stato questo causa o concausa della morte: quello della 94enne Dina Lanzoni, di Canaro, che sembrava con la sua tempra essere riuscita a superare l'infezione da Covid, seppur questa avesse debilitato il suo fisico, già indebolito a causa dell'età.

Fra le persone ancora positive al virus, restano ancora tali i due ospiti con disabilità psichica della Casa Sacra Famiglia di Fratta Polesine, ultimi due casi residui di tutta la residenzialità polesana.

Le persone ancora in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, invece, sono al momento 60.

Va avanti, intanto, la campagna di screening, con il numero totale di tamponi eseguiti da inizio epidemia in Polesine arrivati a 40.832, su una platea di 20.631 persone.

