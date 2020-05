Nessun nuovo contagio e due nuove guarigioni, con i rispettivi totali che sono di 449 residenti trovati positivi al Coronavirus e di 370 guariti. I ricoverati sono 6, 134 le persone in isolamento domiciliare. Il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella ha diffuso una cartina nella quale sono indicati i contagi registrati in Veneto da inizio epidemia: «Il Polesine è stato il territorio meno colpito dal contagio grazie alla nostra scelta di procedere, fin da subito, con gli isolamenti di tutti i contatti. Questo ha fatto sì che il contagio non si propagasse». Questo non vuol dire che tutto sia finito. Per questo sottolinea l'importanza del messaggio del video prodotto dalla Regione, Happy hour, in cui si illustrano i comportamenti scorretti durante un aperitivo e si mostra poi una Rianimazione: «È sicuramente forte, come deve essere il senso di responsabilità di tutti noi in questo momento: il pericolo è dietro l'angolo e dobbiamo mantenere alta la guardia, osservare scrupolosamente tutte le regole». Regole che riguarderanno anche la riapertura delle case di riposo: «Contiamo di poter sbloccare visite e nuove ammissioni entro la settimana. Le visite verranno gestite in maniera simile a quanto succede in ospedale con varchi di controllo, per i nuovi ospiti la procedura dovrebbe prevedere un tampone prima dell'ingresso, un'area filtro dove il nuovo ospite soggiornerà per 14 giorni e un nuovo tampone prima dell'ammissione».

