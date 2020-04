RISCHIO FOCOLAI

ROVIGO Il pericolo ora viene dai focolai familiari e per estinguerlo non ci sono armi efficaci, se non la corretta informazione. Che però, al momento, non funziona a dovere. I focolai familiari, ovvero i contagi registrati all'interno di uno stesso nucleo di persone che vivono insieme, potrebbero essere spenti più in fretta se i malati facessero ricorso alla struttura sanitaria, non tanto per il ricovero ma come soluzione alberghiera.

AREA ATTREZZATA

Da qualche settimana l'Ulss 5 ha dedicato un'area dell'ospedale di Trecenta, separata dalle aree di ricovero, destinata ai positivi con sintomatologia lieve o asintomatici che attendono di tornare negativi e di poter andare a casa in piena salute. Questa possibilità esiste appunto per evitare di contagiare il resto della famiglia. Purtroppo, però, nessuno ne vuole sapere e i pazienti positivi preferiscono restare in casa accettando il rischio che ne consegue. Non si tratta di essere ricoverati in un reparto, ma di una specie di appartamento per pazienti che possono essere dimessi o che non necessitano di cure, ma comunque hanno il tampone con esito positivo. In questo tipo di pazienti, che non necessita di assistenza respiratoria e nemmeno dell'osservazione del medico, può concludere la convalescenza in questa sorta appartamento senza mettere a rischio la salute dei propri cari. Se, ad esempio, il padre o la madre contrae il virus sull'ambiente di lavoro, per evitare di trasmettere il virus ai familiari potrebbe ricorrere all'area preposta, all'interno dell'ospedale di Trecenta.

SINTOMI LIEVI

Questa proposta di staccarsi dal nucleo familiare, per tutelarlo, viene fatta dal personale dell'Ulss a tutti i pazienti con sintomi lievi o del tutto asintomatici, ma fino ad oggi nessuno ha voluto coglierla. Eppure non sarebbe il caso di rimanere a contatto con il resto della famiglia. Lo ha spiegato il direttore generale dell'Ulss 5 Polesana, Antonio Compostella, durante il bollettino in diretta Facebook di ieri. «A Trecenta c'è un'area dedicata a pazienti con Covid, ma che stanno bene e che quindi vanno dimessi dal reparto oppure non necessitano affatto di cure. Abbiamo attivato l'ospedale di comunità Covid proprio per fare in modo che i contagi regrediscano e che i pazienti possano essere isolati perché l'isolamento, lo dicono i dati in modo inequivocabile, è l'unica cosa che funziona».

AUTO-ISOLAMENTO

Anche se il senso di responsabilità vorrebbe che i positivi si auto-isolassero dalla famiglia, questo nei fatti non avviene: le famiglie vogliono stare insieme e affrontare insieme il virus. Dall'altro lato, però, non è possibile prevedere se gli altri membri della famiglia svilupperanno il Covid-19 in forma lieve, grave o addirittura letale. Insomma, un'imprudenza che potrebbe costare caro e che, tuttavia, sembra che non venga compresa dalle famiglie. «E non è possibile intervenire in modo coercitivo con questi pazienti chiarisce Compostella -, almeno nel caso in cui non ci siano le indicazioni per un ricovero, perché siamo in presenza di una sintomatologia lieve che non necessita di trattamenti o addirittura di assenza di sintomatologia, non è possibile obbligare le persone ad accedere alla struttura sanitaria. Si tratterebbe di fare una scelta, ma questa scelta non viene proprio fatta: nessuno, ad oggi, ha scelto di essere ospitato nell'area Covid dedicata ai positivi e i dati sono chiari a tutti: i focolai vengono o da comunità chiuse come l'ospedale, le strutture residenziali come le case di riposo, oppure da famiglie in cui dopo pochi giorni dal primo tampone positivo, si aggiungono quelli dei familiari».

LE PRECAUZIONI

Per ridurre i rischi di contagio all'interno della casa, i pazienti positivi al Covid dovrebbero isolarsi in una stanza, mangiare separatamente dal resto della famiglia, lavare ogni oggetto dopo l'uso e trattare in modo accurato la biancheria e i propri rifiuti in modo da evitare che un altro componente, toccando una superficie o un oggetto, possa contagiarsi. Si capisce che, all'interno di un appartamento o di una casa è impossibile che i familiari non vengano mai in contatto tra di loro: anche solo il contatto tra spazzolini da denti o un'attività come il cambio delle lenzuola o il lavaggio dei piatti può comportare la diffusione del virus.

Roberta Paulon

© RIPRODUZIONE RISERVATA