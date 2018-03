Nelle scuole private quasi tutti vaccinati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SALUTEROVIGO Scaduti martedì il termine per la comunicazione da parte delle scuole alle Ats, degli elenchi degli studenti inadempienti con i vaccini. Le Aziende di tutela della salute, raccolti i dati, invieranno poi la lista degli inadempienti alle rispettive Aziende socio-sanitarie territoriali, ovvero gli ospedali, per la verifica della correttezza del dato a mezzo anagrafe vaccinale.Per un po' di tempo non succederà esattamente nulla. Saranno i Centri vaccinali a verificare ogni singola situazione, per accertare che ci sia l'effettiva...