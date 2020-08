CATTEDRE DISPONIBILI

ROVIGO Sono 512 i posti a tempo indeterminato con le immissioni in ruolo in provincia di Rovigo, ma c'è tempo soltanto fino a lunedì 17 agosto per esprimere l'ordine di preferenza della provincia e delle combinazioni tra provincia e classe di concorso. Il perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ha portato a disporre infatti che le operazioni per le nuove assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e delle secondarie di primo e secondo grado, avvenga interamente in modalità telematica, attraverso il servizio istanze online (altrimenti noto come Polis, acronimo di presentazione online delle istanze) che permette di effettuare in modalità digitale la presentazione delle domande.

DOMANDE TELEMATICHE

Le assunzioni prevedono la ripartizione dei posti al 50 per cento tra graduatorie a esaurimento (cioè concorsi per soli titoli) e graduatorie di merito. Per la scuola Primaria (129 immissioni in ruolo previste in Polesine) e dell'Infanzia (29 posti disponibili) l'ordine di convocazione assegna la priorità alle graduatorie di merito 2016, con lo scorrimento delle graduatorie anche agli idonei oltre il limite del 10 per cento, in quanto la validità delle graduatorie è stata prorogata di un anno. La fase ordinaria delle immissioni in ruolo dovrà essere completata entro il 26 agosto. L'Ufficio scolastico provvederà a registrare le informazioni conseguenti alle avvenute immissioni in ruolo o le rinunce degli aspiranti al sistema informativo, per precostituire la base di dati per le successive operazioni di nomina. Quindi, entro il 27 agosto saranno pubblicati online i posti rimasti vacanti e disponibili. A questo punto resterà l'opportunità della chiamata veloce: vuol dire che gli insegnanti - su base del tutto volontaria - potranno scegliere di spostarsi in un'altra regione o anche di provincia per ottenere più rapidamente la cattedra e andare così a occupare i posti che altrimenti sarebbero destinati alle supplenze.

LE GRADUATORIE

I candidati interessati ai posti comune disponibili nelle scuole dell'Infanzia in Polesine sono quelli in graduatoria Gae dalla posizione 1 alla posizione 25. Quelli per i posti comune disponibili per le immissioni in ruolo nella scuola Primaria sono, sempre da Graduatoria a esaurimento, dalla posizione 1 alla 60. L'ordine di convocazione per i posti nelle scuole secondarie di primo grado (189 posti a tempo indeterminato disponibili) e alle superiori (165 posti) dà la priorità alle graduatorie di merito dei concorsi 2016, con lo scorrimento delle graduatorie anche agli idonei oltre il limite del 10%; a seguire il concorso 2018, con la deroga all'80% dei posti, in quanto non ci sono altre graduatorie da cui attingere; poi, si passa alle fasce aggiuntive alle graduatorie del concorso 2018 e infine alla chiamata veloce: quest'ultima si realizzerà con la presentazione della domanda da parte degli interessati tra il 28 agosto e il 1° settembre, per completare ogni operazione di immissione in ruolo entro il 7 settembre. L'Ufficio scolastico regionale invita tutti gli interessati a tenere monitorato il sito internet istituzionale e il sito dell'Ufficio di ambito territoriale, attraverso i quali saranno rese tempestivamente note tutte le ulteriori informazioni, non appena disponibili.

N.Ast.

