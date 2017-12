«Nella differenziata dobbiamo migliorare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERVIZIROVIGO È passato un anno da quanto è diventato presidente di Ecoambiente. Per Alessandro Palli, ex assessore a Porto Viro, gli ultimi 12 mesi sono stati vissuti in trincea, seppur in una sorta di missione di pace. Perché ancora a inizio dicembre 2016, la situazione sul fronte dei rifiuti era contraddistinta dal caos e tante erano le fazioni in guerra.GIUDIZIO«È stata una bella sfida, ma guardando da dove siamo partiti e dove siamo arrivati in questo primo anno, non posso che dirmi soddisfatto, i problemi erano più di quanti...